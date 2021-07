Covid: Tunisia riceve dall’Algeria 100 mila metri cubi di ossigeno medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha ricevuto dall’Algeria 100.000 metri cubi di ossigeno medico. La consegna è avvenuta al posto di frontiera di Chebika, nella provincia di Tamerza. Questa quantità dovrebbe consentire di rimpinguare lo stock vitale degli ospedali in Tunisia, spiega il sito web d’informazione “Tunisie numerique”. Alla luce della falsa partenza della campagna vaccinale (appena il 5 per cento della popolazione è immunizzato) e del recente aumento dei contagi e dei decessi (oltre 10 mila al giorno e 100 decessi giornalieri), il sistema sanitario tunisino è oggi al collasso: negli ospedali non c’è più posto, le terapie intensive sono sature, il tasso di mortalità è alto. Ad oggi sono stati 482 mila i contagi e 16.050 i morti con coronavirus nel Paese. Il tasso di positività giornaliero è superiore al 36 per cento. Dal primo luglio sono peraltro in vigore nuove restrizioni tra le regioni ed è stata indetta una nuova serrata. La percentuale dei vaccinati è molto bassa, come in tutti i Paesi africani e poveri, a causa del fallimento del programma Covax. In Tunisia sono state vaccinate solo 608 mila persone con due dosi su 11,69 milioni di abitanti. La Libia, peraltro, ha deciso ieri, 9 luglio, di chiudere il confine con la Tunisia per una settimana, a causa della rapida diffusione del Covid-19 e della scoperta della variante “Delta” del coronavirus Sars-CoV-2 nel Paese vicino. (Tut)