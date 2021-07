Terrorismo: Brunetta, piena solidarietà a Di Maio, intollerabili minacce Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Luigi Di Maio, finito nel mirino dell'Isis. Erano anni che un nostro ministro degli Esteri non riceveva minacce esplicite. Intollerabili oggi più che mai: l'Italia di Mario Draghi è solida nella sua identità nazionale, orgogliosa della sua collocazione nell'alveo della civiltà occidentale, europea e atlantica, nemica di ogni fondamentalismo, ferma nel contrasto all'espansione del terrorismo islamico in Nord Africa e negli Stati sub-sahariani, a protezione dell'intera Europa e, in primis, del nostro Paese, ingresso naturale del terrorismo jihadista". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)