G20: Le Maire, con Germania e Usa puntiamo ad aliquota superiore al 15 per cento

- Un accordo sulla tassazione minima globale rappresenterebbe un punto di non ritorno: si potrà mettere fine alle corse al ribasso e avere una competizione leale tra i paesi del G20. Così il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, parlando con i giornalisti a margine del G20 Finanze in corso all’Arsenale di Venezia. “Per quanto riguarda l’allocazione dei profitti, la Francia ritiene che la soglia del 20 per cento attualmente in corso di discussione debba essere innalzata al 25 per cento: sul fronte della tassa minima globale, invece, puntiamo ad un’aliquota superiore al 15 per cento”, ha detto, ribadendo l’allineamento tra Francia, Germania e Stati Uniti su quest’ultimo punto. “Dobbiamo essere più ambiziosi possibile”, ha concluso. (Res)