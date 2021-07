© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro Luigi Di Maio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorismo non si ferma. Siamo uniti contro ogni violenza, per la libertà e la democrazia. Luigi siamo al tuo fianco". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)