Milano 2021: Sala, Bernardo? Al momento non vedo ancora un indirizzo

- Il sindaco e candidato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un gazebo elettorale del Pd, è tornato ad attaccare lo sfidante di centrodestra Luca Bernardo: "Al momento non vedo ancora un indirizzo. Non nascondiamoci, la candidatura di Bernardo - voglio parlarne con rispetto, perché non lo conosco bene e lo cercherò - credo sia chiarissimo ai milanesi che è una candidatura voluta dalla Lega", ha detto Sala. "Siamo sempre a parlare di piste ciclabili e sicurezza, se il problema di Milano è Buenos Aires va bene, ma non è così", ha concluso il sindaco. (Rem)