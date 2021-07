Euro 2020: appello del sindaco Sala ai tifosi, indossate almeno le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di una vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra alla finale degli Europei di calcio i tifosi festeggino, ma con buon senso. È questo l'appello lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un gazebo elettorale del Pd. "È chiaro che la speranza di tutti noi è che si vinca e di festeggiare. Credo di aver fatto bene a non autorizzare un maxi schermo, perché la situazione pandemica sarà in grande miglioramento, ma fino a poche settimane fa eravamo in una situazione di difficoltà e vediamo all'estero focolai significativi", ha detto Sala, aggiungendo: "Io dico alla gente di indossare almeno le mascherine. Va bene festeggiare, ma con buon senso". Rispetto al corteo degli anarchici in programma domani, invece, il sindaco ha fatto sapere di averne "parlato questa mattina con il prefetto perché c'è un corteo a inizio pomeriggio. E il prefetto è totalmente sul pezzo". (Rem)