Islam: l'Arabia Saudita annuncia che l'Eid al Adha inizierà il 20 luglio

- L'Arabia Saudita ha annunciato che la festa musulmana dell'Eid al Adha inizierà martedì 20 luglio. Lo ha deciso il dipartimento per l'avvistamento della luna crescente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa". La festa musulmana "del sacrificio" commemora il giorno in cui il profeta Ibrahim era disposto a sacrificare suo figlio come atto di obbedienza al comando di Dio. L'Eid al Adha celebra il giorno dopo la fine del pellegrinaggio annuale dell'Hajj. Quest'anno segna il secondo pellegrinaggio Hajj che sarà osservato secondo rigorose misure preventive anti Covid-19. A giugno, le autorità saudite hanno annunciato che il pellegrinaggio sarà limitato a 60 mila persone già residenti nel Regno. L'anno scorso, solo a 1.000 persone era stato permesso di eseguire l'Hajj. Quest'anno, un totale di 558.270 persone hanno fatto domanda per svolgere il pellegrinaggio musulmano e il ministero dell'Hajj e dell'Umrah ha annunciato ieri la selezione dei candidati idonei provenienti da 150 Paesi. (Res)