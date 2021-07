Covid: assessore Lazio, casi destinati ad aumentare priorità è vaccinarsi, non terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I casi positivi, a causa della variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale. La priorità è vaccinarsi e mantenere alta l'attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato. "Oggi abbiamo superato nel Lazio i 5,8 milioni di somministrazioni e il 50 per cento di seconde dosi tra gli over 18. L'obiettivo di arrivare al 70 per cento rimane quello della prima settimana di agosto. Continuano le prenotazioni anche della fascia junior 12-16 anni, che oggi e domani faranno i richiami degli Open Day delle scorse settimane. E' fuori luogo in questa fase parlare di nuovi richiami se non si completa prima il percorso di vaccinazione. Bene ha fatto l'Oms a sottolineare che è prematuro parlare di ulteriori richiami in questo momento senza solide basi scientifiche", conclude.(Com)