Torino: lavori sulla statale dei laghi di Avigliana, viabilità modificata fino al 29 luglio

- Proseguono gli interventi di ripristino della pavimentazione attivati da Anas lungo la strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana”, in provincia di Torino. Da lunedì 12 luglio fino al 20 luglio i lavori riguarderanno un tratto di circa 1 chilometro e 300 metri all’altezza dell’abitato di Cavour, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. Dal 19 al 29 luglio, invece, sarà attivo un cantiere di circa 1 km all’altezza di località Mombello. Per consentire le lavorazioni sarà in vigore il senso unico alternato nella fascia oraria 7:00 – 19:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Inoltre, al fine di contenere il traffico in aumento in vista del fine settimana, il venerdì la limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria 6:00 – 14:00. La statale 589 “dei Laghi di Avigliana” è rientrata nel perimetro di gestione Anas dal 10 maggio. Gli interventi in programma sono finalizzati a elevare il livello di servizio dell’infrastruttura. (Rpi)