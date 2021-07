Musica: Sala, nessun concerto di Springsteen a San Siro? Comune non c'entra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano non può far nulla per rimediare al fatto che Bruce Springsteen non si esibirà a San Siro nel suo tour 2022. Lo ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di un gazebo elettorale del Pd. "Chiariamo una volta per tutte: noi abbiamo dato in gestione lo stadio di San Siro a una società che nel momento in cui firma un contratto e prende in gestione lo stadio poi fa le sue scelte legittime, sia rispetto al calcio sia per gli eventi. Io non posso firmare un contratto per la cessione della governance e poi dire 'fai come voglio io'", ha detto Sala, concludendo: "Anche se non mi piace dirlo, purtroppo devo dire che stavolta non c'entriamo nulla. Non saprei cosa farci".(Rem)