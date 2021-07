G20: Le Maire, prezzo carbonio in dichiarazione finale come soluzione per sfida del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un prezzo del carbonio equo rappresenta la soluzione più efficiente se vogliamo avere successo nel contrasto al cambiamento climatico. Così il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, parlando con i giornalisti a margine del G20 Finanze in corso all’Arsenale di Venezia. “Per la prima volta in una dichiarazione finale del G20 il prezzo del carbonio verrà presentato come soluzione per la lotta al cambiamento climatico”, ha detto, spiegando che imporre un prezzo unico a livello globale non sarà possibile per le ovvie differenze tra paesi. “Per questo abbiamo proposto di introdurre una base di partenza per tutti i paesi del G20: credo sia una buona soluzione per accelerare il nostro impegno in questo senso”, ha detto. (Res)