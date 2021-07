Terrorismo: M5s, solidarietà a Di Maio, avanti con impegno italiano contro Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo piena solidarietà a Luigi Di Maio preso di mira, insieme al nostro Paese, dalle minacce pubblicate dal settimanale dell'Isis 'al Naba'. L'impegno dell'Italia, così come quello personale del ministro, nei confronti dell'Isis continuerà più forte di prima. Solamente pochi giorni fa si è tenuta per la prima volta a Roma la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh, un evento che testimonia il concretamente il grande sforzo che il nostro Paese sta compiendo per contrastare l'Isis a livello internazionale. Ci stringiamo attorno a Di Maio, fermi nella convinzione di non dover tenere sempre alta l'attenzione sul terrorismo". Lo affermano in una nota le deputate e dai deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Politiche Ue. (Com)