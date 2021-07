Lavoro: Fratoianni (Si), licenziamenti prevedibili, governo fermi mattanza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo siamo stati facili profeti: la mattanza sociale è cominciata. Sono iniziati i licenziamenti in tutta Italia, peraltro nella forma odiosa, irrispettosa e violenta del messaggino Whattsapp o email". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "I casi più eclatanti Ceriano Laghetto in Brianza e Campi Bisenzio, ma sta accadendo in tutto il Paese nelle realtà produttive più piccole", osserva. "Vogliamo che il governo innanzitutto faccia subito un monitoraggio e porti in settimana i dati in Parlamento, e poi intervenga immediatamente per bloccare le imprese che nonostante gli impegni presi da Confindustria fanno quel che gli pare. E pure la parte della maggioranza più sensibile alle ragioni dei più deboli si attivi, perché - conclude Fratoianni - non bastano da parte loro i tweet e i comunicati di stupore e condanna. Quello che sta accadendo era ampiamente prevedibile". (Com)