San Siro: Sala su nuovo stadio, ascolterò tutti ma alla fine deciderò io

- Autonomia decisionale: è quanto il sindaco e candidato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, promette a proposito di San Siro, all'indomani dell'iniziativa contro la costruzione di un nuovo stadio, organizzata dalla lista che lo sostiene Milano Unita. "Milano Unita sullo stadio è fortemente negativa e io sono positivo, a condizione che le squadre soddisfino le nostre richieste. Se rivinco ascolterò tutti, ma alla fine deciderò io, come ho sempre fatto in questi cinque anni", ha detto Sala, aggiungendo: "Però se Milano Unita riesce ad attivare una riflessione con i cittadini su alternative, siamo qua. Rimane il fatto che la mia autonomia non è una promessa, è nei fatti. Nei cinque anni precedenti mi sono comportato ascoltando tutti ma in maniera autonoma. Alla fine, per essere chiari, deciderò io". A proposito della larga coalizione che sostiene la sua ricandidatura, il sindaco ha spiegato: "Ci siamo detti che è logico che ci siano punti in cui non la vediamo allo stesso modo e che dobbiamo condividere i principi fondanti per la nuova Milano. Credo che sul lavoro dei quartieri, su nuove formule per il welfare e sulla sfida ambientale siamo più che allineati". "È evidente - ha aggiunto infine - che in questa fase bisogna anche mettere a punto il sistema di comunicazione, le parole d'ordine e come si è presenti in città. Da adesso in poi ogni giorno è un giorno importante per portarci alle elezioni". (Rem)