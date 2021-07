﻿Migranti: Pianese (Coisp), a Isola di Capo Rizzuto fughe clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 8 luglio "oltre cento immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, prevalentemente di cittadinanza tunisina, sono fuggiti dal Centro di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, facendo perdere le proprie tracce". Lo afferma in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "Nella struttura, attualmente, ci sono circa 1.200 migranti a fronte di 35 appartenenti alle Forze di Polizia: la struttura sta letteralmente scoppiando, le fughe sono ormai all’ordine del giorno e gli agenti non riescono più a gestire la situazione che ormai è totalmente fuori controllo", osserva. "La Questura - prosegue Pianese - sta mettendo in campo il massimo sforzo, ma c'è urgente bisogno di rinforzi, sia per la vigilanza e sia per la trattazione delle centinaia di pratiche quotidiane alle quali, al momento, sono destinati solo quattro poliziotti. Chiediamo al governo di intervenire tempestivamente per porre rimedio a una situazione arrivata ormai allo stremo: le politiche di gestione dell’immigrazione clandestina non possono e non devono essere riversate interamente ed esclusivamente sulle spalle della Polizia". (Com)