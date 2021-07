© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà al ministro Luigi Di Maio, bersaglio delle inaccettabili minacce pubblicate dal settimanale dell'Isis 'al Naba'. A lui tutta la mia personale vicinanza, sicuro che non si farà intimidire da questi attacchi vigliacchi". Lo afferma in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. (Com)