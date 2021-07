Bolivia: avvocato militari, lettera su coinvolgimento Argentina in golpe 2019 è "falsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera mostrata dal governo della Bolivia che proverebbe il coinvolgimento del governo argentino dell'ex presidente Mauricio Macri nel "colpo di Stato" del 2019 è falsa. Lo sostiene Jorge Santistevan - l'avvocato del comandante dell'aviazione militare Jorge Terceros -, intervistato da "boliviaverifica", testata specializzata nel controllo di possibili notizie infondate. Nella lettera, presentata giovedì ai media dal ministro degli Esteri Regolio Mayta, si leggono i ringraziamenti di Terceros per la fornitura d materiale bellico, diretti all'ambasciata argentina a La Paz. Una missiva datata 13 novembre 2019, il giorno dopo che Terceros aveva rinunciato all'incarico di comandante dell'aviazione militare, ha detto il legale. "Quel giorno l'ex comandante era stato rilevato, non era di sua competenza fare questo tipo di contatti, le Fiorze armate della Bolivia non hanno richiesto al governo argentino il materiale (elencato nella lettera) e al momento la massima autorità era William Kaliman". Si tratta, ha aggiunto Santistevan, di un "documento apocrifo", base di un reato conosciuto come "uso di strumento falsificato". (segue) (Brb)