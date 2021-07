Bolivia: avvocato militari, lettera su coinvolgimento Argentina in golpe 2019 è "falsa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera Terceros ringrazia il governo argentino “per la collaborazione fornita a questa istituzione armata nel contesto del sostegno internazionale tra i nostri paesi a causa della situazione di conflitto che attraversa la Bolivia”. L’elenco delle munizioni inviate, il cui dettaglio compare nella lettera, comprende 40 mila proiettili di gomma, e oltre un centinaio di granate e gas lacrimogeni. Morales aveva presentato le sue dimissioni dalla presidenza della Bolivia alle 16.50 di domenica 10 novembre 2019, e due giorni dopo si sarebbe insediato iil governo ad interim. A spingere il leader "cocalero" a lasciare definitivamente il potere era stato l’appello del capo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Williams Kaliman, dove gli chiedeva di farsi da parte. “Dopo aver analizzato la situazione di conflitto interno, chiediamo al Presidente di dimettersi per permettere la pacificazione e mantenere la stabilità, per il bene della nostra Bolivia”, era il messaggio di Kaliman. Nel lungo messaggio video in cui annunciava le sue dimissioni, Morales giustificò la decisione con l’obiettivo di pacificare il paese, pur continuando a denunciare il “colpo di stato” in atto nei suoi confronti. Morales sarebbe prima riparato in Messico e quindi in Argentina. (Brb)