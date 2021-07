Rifiuti: Campidoglio, al via piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato avviato in questi giorni, a partire dal Municipio XIV, il nuovo piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale. Un progetto fortemente voluto dall'Amministrazione e portato avanti da Ama Spa, in applicazione della normativa europea che impone una diversa colorazione ai contenitori della Raccolta Differenziata.Lo comunica in una nota il Campidoglio. I nuovi sono già disponibili nei Municipi VI e X (aree Porta a Porta). Ultimato il Municipio XIV, si proseguirà con i Municipi XI, XII e XIII nel 2021 per arrivare a 41mila nuovi contenitori stradali, in tutti i 15 Municipi di Roma, entro il 2023. (segue) (Com)