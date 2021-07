Rifiuti: Campidoglio, al via piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come stabilito dall'Unione Europea, al fine di migliorare la raccolta differenziata e per facilitare i cittadini nella separazione delle diverse tipologie di rifiuto urbano, si è resa univoca l'identificazione dei contenitori dedicati alla raccolta attraverso la standardizzazione di forme, colori, scritte ed icone. I nuovi colori saranno quindi: giallo per plastica e metalli, blu per la carta. Resterà la stessa colorazione, invece, per gli scarti alimentari e organici (nel contenitore marrone), per il vetro (nel contenitore verde) e per l'indifferenziato (nel contenitore grigio). (segue) (Com)