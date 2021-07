Rifiuti: Campidoglio, al via piano di sostituzione di tutti i cassonetti stradali di Roma Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa, nel giro di due anni, toglieremo dalla strada i vecchi contenitori stradali per la raccolta differenziata, per averne 41 mila nuovi in tutti i Municipi di Roma. Il risanamento di Ama consente di procedere con nuovi investimenti: dopo aver messo a posto i conti siamo già partiti con gare e assunzioni. Questo è un progetto pensato prima di tutto per fornire un servizio aggiornato ed efficiente ai cittadini e, contemporaneamente, per venire incontro alle più moderne tecnologie di raccolta. Una colorazione unica per tutto il territorio europeo, inoltre, rappresenta un grande vantaggio per una città come la nostra che, ogni anno, accoglie un grandissimo numero di turisti da tutto il mondo", ha spiegato nella nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)