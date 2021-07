Roma 2021: divergenze a tavolo per progetto Caudo, SpR e Articolo 1 pronti a lasciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra per Roma e Articolo 1 potrebbero uscire dal progetto tentato da Giovanni Caudo, presidente del Municipio III di Roma e arrivato secondo alle primarie del centrosinistra per il sindaco, di realizzare una lista unitaria di sinistra all'interno della coalizione, sotto il nome "Roma futura", a meno che non venga trovata una quadra nelle prossime 48-72 ore. A quanto apprende "Agenzia Nova", nel corso di un confronto che si è tenuto questa mattina, le due sigle hanno contestato la riproposizione, da parte dell'ex assessore della giunta Marino di una sorta di "lista Caudo" con "un’impostazione finalizzata a escludere una riconoscibile presenza della sinistra politica". Il tavolo, a cui siedono anche Liberare Roma, Possibile, Radicali, Volt e Sinistra italiana, sempre a quanto si apprende, tornerà a confrontarsi in tempi brevi, due o tre giorni al massimo, con l'obiettivo di definire comunque una lista unitaria: un impegno che, affermano più parti che compongono il tavolo, "rimane convinto e determinato" con l'auspicio che si superino le divergenze di oggi. Per quanto riguarda Sinistra italiana, la cui posizione secondo alcune fonti sarebbe stata simile a quella di SpR e Articolo 1, viene precisato "che l'impegno per una lista unitaria, ecologista, femminista e di giustizia sociale va avanti". (Rer)