Milano 2021: Fidanza (Fd'I), Bernardo persona giusta per far dimenticare fallimenti di Sala

- "Sicurezza, decoro, una mobilità razionale ed efficiente per i cittadini. Le priorità di Luca Bernardo ricalcano in pieno quelle di Fratelli d'Italia, che sosterrà la sua candidatura in modo convinto". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, che questa mattina ha partecipato insieme al candidato sindaco del centrodestra a Milano a un'iniziativa contro il Ddl Zan. "Bernardo - prosegue Fidanza - è la persona giusta per far ripartire Milano e farla tornare quella che è sempre stata: un modello per tutte le città Italiane. La sua personalità stimata, conosciuta in tutta la città, farà presto dimenticare le politiche fallimentari di Sala e di tutta la sua giunta". (Com)