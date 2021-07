Minori: Cnog approva revisione Carta di Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua ultima seduta del 6 luglio 2021 il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (Cnog) ha approvato l’aggiornamento della Carta di Treviso, documento deontologico che fissa le regole riguardanti la trattazione delle informazioni relative ai minorenni. La Carta, approvata nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi, già rivista nel 2006, ha conservato i principi cardine e si è adeguata ai cambiamenti intervenuti nel mondo dei media puntualizzandone le responsabilità anche in funzione delle diverse età dei minori di 18 anni. Alla revisione, per conto dell’Odg - si legge in una nota - hanno contribuito Franco Elisei, Nadia Monetti, Michele Partipilo, oltrechè Daniela Scano della Fnsi, Francesco Micela presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Matteo Lancini docente e psicologo di Milano, Valentina Fiore ed Edoardo Poeta osservatori dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza. (segue) (Com)