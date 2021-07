Minori: Cnog approva revisione Carta di Treviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento deontologico, fatto salvo il diritto di cronaca, ribadisce la necessità di tutelare l’infanzia e l’adolescenza, ora che l’informazione multimediale richiede più che mai attenzione e sensibilità. Imprescindibili, ribadisce la Carta, la tutela dell’anonimato e della riservatezza del minorenne, l’uso di immagini appropriate e l’adozione di un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Il documento impone che si evitino stereotipi suggestionanti, la sovraesposizione mediatica dei minorenni anche in caso di autorizzazione dei genitori. Regole che vanno applicate a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri. Nel caso di eventi che diano risalto positivo al minorenne possono essere diffuse le generalità e le immagini "purché non turbino il suo equilibrio psicofisico". (segue) (Com)