Minori: Cnog approva revisione Carta di Treviso (3)

- I maggiori di 14 anni, coinvolti in fatti di cronaca possono essere contattati per raccogliere informazione ma soltanto tutelandone l’anonimato e dietro il consenso genitoriale. Nel caso di minorenni tra 16 e 18 anni il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità ma sempre col consenso del ragazzo e di uno dei genitori e purché il fatto non abbiano su di lui ricadute negative. Nel caso di suicidi o comportamenti lesivi o autolesivi, la Carta di Treviso impone che non si enfatizzino i particolari che possano provocare emulazione. Le immagini dei minorenni possono essere pubblicate con dati personali nei casi di rapimento o scomparsa, evitando comunque sensazionalismi e acquisendo il consenso dei genitori e dell’autorità giudiziaria. Ora il documento approvato dal Cnog, per avere valore attuativo, passa all’approvazione del Garante della privacy. (Com)