Rifiuti: Confcommercio Roma, al degrado si aggiunge l'aumento della Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confcommercio Roma denuncia ancora una volta l’intollerabile situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale che continua a deturpare l’immagine della città in tutto il mondo oltre a produrre un rilevante danno economico per i commercianti e i professionisti sommersi dall’immondizia innanzi le proprie attività economiche". Si legge in una nota dell'associazione. "In questi ultimi giorni l’Ama ha inviato alle aziende le fatture relative alla tariffa rifiuti del I semestre 2021 con aumenti per l’anno 2020 di circa il 4 per cento rispetto alle tariffe 2019 e senza alcun tipo di agevolazione per l’annualità 2021, considerando che nel primo semestre 2021 molte attività economiche non hanno prodotto rifiuti in quanto rimaste chiuse a causa delle restrizioni normative da Covid 19". (segue) (Com)