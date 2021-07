Rifiuti: Confcommercio Roma, al degrado si aggiunge l'aumento della Tari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo dunque alla Giunta ed all’Assemblea capitolina di approvare immediatamente una delibera che preveda l’azzeramento della tariffa rifiuti, almeno per il primo semestre 2021, utilizzando il fondo di 600 milioni di euro previsto dal Governo nel Dl Sostegni bis e del quale 44.582.478,91 euro risultano già assegnati al Comune di Roma per la Tari 2021. Confcommercio Roma sta inoltre raccogliendo insieme a Fipe, le istanze degli imprenditori nonché la documentazione utile per avviare le necessarie azioni legali sia di segnalazione all’Arera, l’Autorità che ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, sia presso le competenti sedi giudiziarie per l’impugnazione degli atti emessi, ricorrendo anche alla commissione tributaria. Non è neppure esclusa una vera e propria class action collettiva per richiedere il risarcimento dei danni subiti", continua la nota. (segue) (Com)