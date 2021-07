Rifiuti: Confcommercio Roma, al degrado si aggiunge l'aumento della Tari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa dunque dell’evolversi di questa situazione, invitiamo gli imprenditori a non pagare per il momento la bolletta in arrivo con scadenza 31 luglio 2021. Infine richiediamo ai candidati a sindaco di Roma Capitale, di pronunciarsi sui questa vicenda, chiarendo anche all’interno dei loro programmi elettorali, quali saranno le agevolazioni per le imprese più colpite dalla pandemia, le soluzioni per la gestione dei rifiuti a Roma anche ai fini del pagamento di una tariffa equa e proporzionale a ciò che le imprese effettivamente producono, nel rispetto del principio 'chi inquina paga' ", conclude Confcommercio Roma. (Com)