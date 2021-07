Terrorismo: minaccia all’Italia, Di Maio nel mirino dell’Is (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che la città di Daqib, così importante dal punto di vista simbolico, è stata strappata al controllo delle bandiere nere dai ribelli siriani sostenuti dalla Turchia alla fine del 2016. Nonostante la dimensione territoriale dello Stato islamico in Iraq e in Siria sia oggi solo un ricordo, il gruppo terroristico diffonde ancora la convinzione tra i suoi combattenti e sostenitori che l'epica battaglia di Dabiq e la profetizzata conquista di Roma alla fine si verificheranno. A testimonianza che le narrazioni storiche - inclusa la conquista musulmana di Roma - hanno ancora un ruolo da svolgere nella propaganda dello Stato Islamico. “I mujaheddin dello Stato Islamico aspettano la realizzazione della promessa di Dio Onnipotente per Dabiq, Ghouta, Al Quds (Gerusalemme) e Roma: lì entreremo sicuramente. (...) Le battaglie epiche stanno arrivando”, conclude l’editoriale. (Res)