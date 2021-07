Cultura: ministero, Piano arte contemporanea, selezionati 33 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un finanziamento complessivo di 3.000.000 di euro sono 33 i progetti selezionati nell'ambito dell'avviso pubblico Pac2020 - Piano per l'arte contemporanea, promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura per le proposte di acquisizione, committenza e valorizzazione di donazioni di opere d'arte e della creatività contemporanea, anche internazionali, destinate a incrementare le collezioni pubbliche italiane. L'avviso pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge n. 29/2003 che istituisce il Pac, rappresenta - si legge in una nota del ministero - lo strumento prioritario di incremento del patrimonio delle collezioni pubbliche italiane. "Il ministero continua a sostenere l'arte contemporanea e a valorizzare il talento e la creatività del presente - dichiara il ministro della Cultura Dario Franceschini -. Le opere selezionate con il bando Pac andranno a implementare le collezioni italiane, offrendo al pubblico altre chiavi di lettura del mondo attuale e stimolando una nuova visione critica". (segue) (Com)