Cultura: ministero, Piano arte contemporanea, selezionati 33 progetti (3)

- Il Pac2020 si sviluppa attraverso tre specifiche linee di azione - acquisizione/committenza/valorizzazione di donazioni - per le quali sono state selezionate le seguenti istituzioni, ammesse al finanziamento. Linea acquisizione: 1. Fondazione Donnaregina - Museo Madre, Napoli; 2. Museo d'arte contemporanea di Lissone (MB); 3. Fondazione Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano; 4. Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma; 5 Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo Da Vinci", Milano; 6. palazzo Collicola, Galleria d'arte moderna "Giovanni Carandente", comune di Spoleto (PG); 7. Museo d'arte della Città di Ravenna; 8. Fondazione per le arti contemporanee in Toscana - Centro per l'arte contemporanea "Luigi Pecci", Prato; 9. Associazione galleria d'arte moderna e contemporanea di Bergamo Onlus, Bergamo; 10. Museo d'arte contemporanea "Ludovico Corrao", comune di Gibellina (TP); 11 Museo regionale d'arte moderna e contemporanea, Palermo; 12 Museo laboratorio della mente - Asl Roma 1, Roma. (segue) (Com)