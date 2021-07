Roma: controlli anti Covid contro mala movida, 7 multati per quasi 30 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, i carabinieri della linea territoriale assieme a quelli dei reparti specializzati dell'Arma hanno riscontrato diverse irregolarità nelle attività commerciali, tra cui: un bar è stato sanzionato per omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo haccp; un negozio di ortofrutta sanzionato per omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo haccp e per l'utilizzo di sacchetti da asporto non conformi alla normativa vigente; un alimentari sanzionato per le stesse omissioni riscontrate nel precedente negozio; un ristorante sanzionato per la presenza di circa 20 kg di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità che sono stati sequestrati in attesa di essere distrutti; un ristorante sanzionato per avere impiegato personale non in regola e riscontrato che il locale non aveva predisposto tutte le misure necessarie finalizzate al contenimento del covid-19, come la mancanza di termo-scanner e di cartelli informativi; un pub sanzionato per non aver predisposto tutte le misure necessarie finalizzate al contenimento del covid-19; un negozio di alimentari sanzionato sempre per la mancata predisposizione delle misure necessarie finalizzate al contenimento del covid-19. (segue) (Rer)