Roma: controlli anti Covid contro mala movida, 7 multati per quasi 30 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli dei carabinieri, due persone sono state sorprese a consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro e sono state sanzionate per un importo complessivo di 800 euro. Infine un cittadino del Perù di 59 anni, a seguito di un controllo è risultato irregolare sul territorio nazionale essendo privo di permesso di soggiorno. I diversi posti di controllo effettuati durante il servizio hanno permesso di controllare oltre 200 persone ed un centinaio di veicoli, uno dei quali è stato sanzionato per la mancata copertura assicurativa. (Rer)