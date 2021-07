Giustizia: Occhiuto (FI), M5s non riversi su governo sue tensioni interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato il lavoro fatto dalla ministra Cartabia sulla riforma della Giustizia. Certo, inevitabilmente è il risultato di un compromesso e non è la riforma che avrebbe fatto un governo di centrodestra, ma è un passo avanti per avere una giustizia più rapida ed equa. Ora la palla passa al Parlamento, dove ci impegneremo per migliorare il testo e apportare dei correttivi. Senza per questo mettere in discussione la nostra lealtà al governo Draghi". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ci dispiace non riscontrare lo stesso atteggiamento nel Movimento cinque stelle, che ormai da giorni sta riversando sul governo il suo nervosismo e le tensioni interne dovute alla lotta di potere tra Conte e Grillo. Un comportamento irresponsabile in un momento complesso e delicato. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che tutto questo non abbia ripercussioni sull'esecutivo, che deve continuare a lavorare per il bene degli italiani. L'interesse del Paese è più importante della guerra civile grillina", conclude.(Com)