Reddito cittadinanza: Laforgia (Leu), Renzi parla stessa lingua di Salvini e Meloni

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi "parla la stessa lingua di Salvini e Meloni. Sul Reddito di cittadinanza li supera persino a destra quanto a disprezzo per chi vive in condizioni di difficoltà e nel considerare la povertà come una colpa da espiare". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "Vergognoso - aggiunge -. Il problema di questo Paese sono i salari da fame, non certo il Reddito di cittadinanza. Perché al convegno di Confindustria non si è parlato di questo?". (Com)