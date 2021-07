Torino: spaccio in corso Giulio Cesare, arrestato 30enne gabonese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, a Torino, i carabinieri della compagnia Oltre Dora hanno arrestato un gabonese di 30 anni, in Italia senza fissa dimora, per spaccio di droga. E' successo in Corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera Milano: l’uomo è stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a un 52enne. La perquisizione personale del pusher ha permesso di sequestrare 355 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il cliente è stato segnalato in qualità di consumatore alla Prefettura. (Rpi)