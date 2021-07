Lavoro: La Pietra (Fd'I), governo intervenga su Gkn, licenziamenti via mail e Whatsapp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo in queste ore allo stabilimento Gkn a Campi Bisenzio è inaccettabile. Il comportamento dell'azienda è inqualificabile. Porterò la vicenda all'attenzione del governo, che inviterò a far luce su questa bruttissima pagina. Non è tollerabile che i licenziamenti siano stati comunicati tramite e-mail e Whatsapp, ritengo vergognosa la mancanza di confronto. Una cosa così non si è mai vista e deve essere censurata a livello nazionale. Chiedo ai sindacati, alle maestranze, alle Istituzioni locali di fare fronte comune e portare avanti una battaglia che ci veda uniti nell'interesse di centinaia di famiglie e del territorio, che da sempre è espressione di laboriosità". Lo dichiara in una nota il senatore Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, in riferimento all'improvvisa ondata di licenziamenti che ha colpito i lavoratori dello stabilimento Gkn. (Com)