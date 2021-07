Honduras: quattro arresti per omicidio cittadino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Honduras ha arrestato quattro persone ritenute colpevoli dell'omicidio di Giorgio Scanu, il cittadino italiano vittima giovedì di un linciaggio nella città meridionale di Santa Ana de Yusguare. I quattro - Manuel Moreno Guillen, Oscar Ivan Erazo, Carlos Roberto Maldonado e Cristian Paul Merlo - sono accusati di omicidio e incendio doloso e trasferiti nel centro penale di Choluteca, cittadina al sud dell'Honduras. Le autorità, riferisce il quotidiano "La Prensa", hanno inoltre emesso un ordine di cattura nei confronti di altri quattro sospettati. Secondo le prime ricostruzioni, Scanu è stato ucciso perché ritenuto colpevole della morte di Juan de Dios Flores, un anziano abitante della cittadina al confine con il Nicaragua. L’italiano si sarebbe così vendicato di un furto subito in casa. La prima udienza per gli arrestati è stata fissata per giovedì 15 alle ore 13. (segue) (Mec)