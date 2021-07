Honduras: quattro arresti per omicidio cittadino italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo della vittima è stato trasferito all'istituto di medicina legale della capitale Tegucigalpa, dove si trova la famiglia, in attesa di essere portato a San Pedro Sula, dove verrà cremato, prosegue la testata. Le foto comparse in rete descrivono un omicidio particolarmente efferato, con i cittadini impegnati a colpire con pesanti sassi e bastoni l’italiano anche quando era per terra, indifeso. La Polizia nazionale ha riferito che “una folla inferocita di circa 600 persone armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di togliere la vita a un cittadino straniero”, arrivando anche a incendiare “la sua abitazione e la sua macchina”. Il rapporto preliminare delle forze dell’ordine segnala che una pattuglia della polizia si era recata sul posto per fermare l’aggressione: i “cittadini non hanno rispettato il richiamo all’ordine e sono incorsi in diversi reati che hanno provocato la morte di Giorgio Scanu“. (Mec)