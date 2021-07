Sicurezza: accusato di terrorismo si nascondeva a Terracina, latitante tunisino riconsegnato alla Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 luglio scorso la Sala operativa Internazionale del servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), attiva h24 nei collegamenti con strutture di polizia estere, ha segnalato in tempo reale che l'uomo aveva inviato una serie di mail all’Ispettorato generale di polizia nazionale transalpino contenenti minacce all’indirizzo dei “francesi e delle loro istituzioni” sostenendo altresì di voler “porre fine alla propria vita uccidendo la gente”. Immediati approfondimenti di carattere tecnico hanno consentito di circoscrivere l’area da cui il soggetto aveva inviato le predette e-mail di minaccia, permettendo al team investigativo della Digos di Latina e della Dcpp/Ucigos di giungere in poche ore all’individuazione del suo nascondiglio e di bloccarlo rendendolo inoffensivo. Il soggetto è stato quindi condotto in sicurezza presso il Centro di Cooperazione di Polizia Internazionale di Modane e consegnato alle Autorità transalpine in esito a una procedura di riammissione immediatamente attivata tra la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e la polizia francese. (Rer)