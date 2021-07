Haiti: diversi partiti firmano "accordo politico" per Lambert presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settore della politica di Haiti ha proclamato il presidente del Senato, Joseph Lambert, come nuovo capo dello Stato provvisorio in sostituzione di Jovenel Moise, assassinato la mattina del 7 luglio. L'intesa - approvata dai senatori che disconoscendo la fine della legislatura rimangono in attività -, è appoggiata da partiti di opposizione e di governo ma si discosta dal percorso istituzionale sostenuto dalle Nazioni Unite, che assegna la guida del Paese all'ex primo ministro, Claude Joseph. Il protocollo, passato con il "sì" di otto senatori e due astensioni, riconosce inoltre ad Ariel Henry la carica di primo ministro che Moise gli aveva conferito il giorno prima della morte. In base alle disposizioni finali del documento, Lambert ed Henry dovrebbero assumere ufficialmente l'incarico nella giornata di oggi (entro 48 ore dalla firma), ed entro altri tre giorni "le forze vive del Paese" dovrebbero firmare un accordo con l'agenda dei temi di governo e il calendario per arrivare a nuove elezioni entro 12 mesi. (segue) (Mec)