Haiti: diversi partiti firmano "accordo politico" per Lambert presidente ad interim (2)

- Per i firmatari - una lunga serie di sigle politiche che comprende anche il partito di maggioranza relativa della disciolta Camera dei deputati -, l'iniziativa serve ad impedire che l'omicidio del presidente "serva da pretesto a una intromissione straniera negli affari del Paese", ma anche per sanare la situazione creata dalla decisione di Moise di sostituire Joseph con Henry e "riconoscere l'urgente necessità di un accordo politico per risolvere l'attuale crisi". L'iniziativa rivela la situazione di possibile stallo politico nel Paese. Un quadro che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cercato di stabilizzare nel corso di una riunione convocata d'urgenza a porte chiuse giovedì. Al termine die lavori, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite per Haiti, Helen La Lime, ha riconosciuto la legittimità di Joseph a guidare il Paese. (segue) (Mec)