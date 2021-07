Russia: Fitch conferma rating a lungo termine a "BBB" con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ha confermato il rating a lungo termine della Russia a "BBB" con prospettive stabili, indicando l'efficacia della politica economica russa. "Il rating 'BBB' della Russia riflette il suo credibile quadro di politica macroeconomica, il solido bilancio esterno (che include un'ampia posizione creditoria netta sull'estero e il più alto rapporto di liquidità esterna nella categoria 'BBB') e il livello più basso di debito pubblico/Pil in il gruppo dei pari", afferma Fitch in una nota, aggiungendo che, sebbene il rischio di sanzioni rimanga elevato, la Russia ha dimostrato stabilità, in particolare tenendo conto della pandemia di coronavirus. "L'outlook stabile riflette l'efficacia della politica nel preservare la solidità dei bilanci sovrani e nell'aiutare ad ancorare la stabilità macroeconomica di fronte allo shock del Covid-19 e all'elevata volatilità del prezzo del petrolio. La resilienza è supportata dalla credibilità della politica monetaria, del tasso di cambio flessibilità e una politica fiscale prudente e anticiclica, inquadrata dalla regola del prezzo del petrolio di bilancio", ha affermato ancora l'agenzia, secondo cui "c'è un rischio considerevole di ulteriori sanzioni nel tempo", ma la Russia ha forti ammortizzatori e ampia liquidità nel settore bancario. Fitch prevede che il Pil della Russia crescerà del 3,7 per cento quest'anno e del 2,7 per cento nel 2022. (Rum)