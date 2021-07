Difesa: Usa-Francia, Austin e Parly siglano accordo per rafforzare cooperazione sulle operazioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e il suo omologo francese Florence Parly hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione nell'area delle operazioni speciali. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby, in un comunicato stampa. "Il segretario Austin e il ministro Parly hanno concluso il loro incontro con una cerimonia di firma della tabella di marcia Usa-Francia per una maggiore cooperazione nell'area delle operazioni speciali", ha detto Kirby. "La tabella di marcia segnala l'intenzione di Stati Uniti e Francia di identificare le aree in cui è possibile un maggiore coordinamento e cooperazione delle operazioni speciali", ha aggiunto, precisando che le due parti hanno discusso specificamente della cooperazione bilaterale per affrontare le sfide alla sicurezza in Medio Oriente e in Africa. L'accordo è stato firmato in occasione della visita a Washington della ministra Parly per un incontro con l'omologo statunitense incentrato sulla lotta al terrorismo jihadista nel Sahel. Parigi ha previsto di ridurre la sua presenza militare della regione, dove è presente con l'operazione Barkhane, che attualmente impiega 5.100 militari. Lo staff della ministra Parly, citato dai media francesi, sottolinea l'importanza del sostegno statunitense alle operazioni con attività riguardanti il rifornimento in volo, il trasporto logistico e l'intelligence. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha affermato a metà giugno che gli Stati Uniti "continueranno a sostenere" la Francia nel Sahel anche se Parigi ridurrà la sua presenza.(Nys)