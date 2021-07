Civitavecchia: operazione antidroga, 5 arresti e 2 fermati con obbligo di firma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra Mobile di Roma, il commissariato di Civitavecchia con la collaborazione del commissariato di Tarquinia hanno eseguito nella Capitale e a Civitavecchia 7 misure cautelari delle quali 5 in stato di arresto, emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari di Roma in relazione agli esiti delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina – gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, a carico di altrettanti soggetti, che nei mesi scorsi avevano avviato nei due comuni interessati un cospicuo traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La misura è stata adottata al termine di una prolungata e articolata attività di indagine, sorta sul finire del 2020, a seguito di un sequestro di droga effettuato in Civitavecchia dagli uomini del Commissariato nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio su strada. Dopo l'avvio di una laboriosa attività investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, inizialmente diretta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, le indagini sono passate sotto la direzione della Procura capitolina, che una volta ricostruito un solido quadro probatorio sull'illecita attività di spaccio in essere, e disposto le misure cautelari. (segue) (Rer)