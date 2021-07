Civitavecchia: operazione antidroga, 5 arresti e 2 fermati con obbligo di firma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sviluppate dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato hanno permesso di accertare l'esistenza di un fiorente giro di droga tra Civitavecchia e la capitale. In particolare, gli investigatori hanno appurato che il civitavecchiese C.A. di 30 anni, nonostante fosse ai domiciliari, si approvvigionava di cocaina per lo spaccio a Civitavecchia, da un altro pregiudicato, 41enne romano, V.L., anche lui sotto misura restrittiva a Roma. Nello specifico, gli agenti hanno verificato che C.A, non potendo personalmente provvedere al reperimento dello stupefacente, si avvaleva di noti soggetti locali tra i quali l'arrestato civitavecchiese R.A., 30enne, che spesso, per sottrarsi ai controlli di Polizia, viaggiavano a bordo di treni per raggiungere la capitale dove materialmente si approvvigionavano della cocaina del citato V.L., attraverso i fidi collaboratori di quest'ultimo, il civitavecchiese B.G.C. di 64 anni e la compagna straniera K.C.M. di 44 anni, il primo sottoposto a custodia cautelare in carcere mentre si ricerca la donna. (segue) (Rer)