Civitavecchia: operazione antidroga, 5 arresti e 2 fermati con obbligo di firma (3)

- Gli inquirenti hanno accertato anche che lo spacciatore V.L., al fine di garantirsi il provento degli spacci, era solito far transitare le illecite somme di denaro su carte prepagate non direttamente a lui riconducibili, ma intestate ad una sua insospettabile collaboratrice romana, B.C. di 32 anni, anche lei colpita da misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Rilevanti i quantitativi di droga sequestrati nel corso dell'indagine pari a circa 200 grammi di cocaina per un valore complessivo al dettaglio di svariate migliaia di euro. Nel corso delle indagini sono finiti nelle maglie della giustizia anche due altri noti pregiudicati locali, l'arrestato F.G. civitavecchiese di 28 anni, solito rifornirsi di cocaina dal predetto spacciatore capitolino, e B.A. civitavecchiese di 49 anni, la quale è stata sottoposta a misura restrittiva della libertà personale con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per aver collaborato fattivamente nell'attività di spaccio avviata in Civitavecchia dal proprio familiare C.A. (Rer)