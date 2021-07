Somalia: capo della polizia di Mogadiscio sopravvive ad attentato, almeno 5 morti e 9 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono state uccise e nove sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno esplosivo a bordo di un veicolo che ha preso di mira il comandante della polizia di Mogadiscio, Farhan Mohamed Aden (noto anche come Farhan Qarole), il quale è rimasto illeso. È quanto riferito dal portavoce della polizia, Sadiq Adan Doodisho, citato dal sito d'informazione locale "Goobjoog". "Un attacco terroristico ha preso di mira un'auto piena di esplosivo con a bordo il comandante della polizia regionale di Banadir, Farhan Mohamud Qarole. Il comandante è salvo e, nonostante le vittime causate dall'esplosione, i terroristi non dissuaderanno nessuno dal proprio dovere", ha affermato il portavoce. Qarole è stato nominato nell'aprile scorso dopo il licenziamento del suo predecessore, Sadiq John, per aver preso parte all'ammutinamento delle frange delle forze di sicurezza contrarie alla proroga del mandato del presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo". L'attentato non è stato ancora rivendicato ma è da attribuire al gruppo jihadista al Shabaab che, sebbene indebolito dall'offensiva dell'Esercito nazionale somalo (Sna) e delle truppe della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom), continua a controllare vaste zone del sud e del centro della Somalia e ha intensificato negli ultimi mesi gli attentati nell'area di Mogadiscio.(Res)