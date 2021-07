Monza: in arrivo finanziamento da venti milioni per l’acquisto di quaranta bus elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Queste risorse – spiega l’assessore alla Mobilità Federico Arena – ci consentiranno di portare a 55 unità la flotta di bus urbani di Monza a impatto zero, consentendo così di rottamare la quasi totalità dell'attuale ‘parco autobus’ che sarà rinnovato con mezzi all'avanguardia che faranno fare un salto qualitativo importante al nostro trasporto pubblico sia a livello di comfort per i passeggeri, che, soprattutto, a livello di sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è arrivare in un futuro ad avere in circolazione, sulle linee che attraversano Monza, solo mezzi ad impatto zero, silenziosi, comodi e ad alta tecnologia con il conseguente abbattimento delle emissioni, la riduzione dei consumi e le positive ricadute sull'ambiente”. “Il tema della mobilità oggi – anche a seguito della pandemia - è strategico per garantire una migliore qualità della vita. Dobbiamo impegnarci in nuove sfide, pensare a come saranno le nostre città nel post epidemia e questo mondo lo costruiamo con le scelte di oggi”, conclude Arena. Le risorse destinate a Monza ammontano a 16.012.277 euro, mentre la quota di cofinanziamento che dovrà investire il nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale che sarà individuato dell'Agenzia Tpl è pari a 4.003.069 euro. Ciò significa che il finanziamento complessivo per l'acquisto di quaranta autobus “a impatto zero” e infrastrutture di ricarica è pari a 20.015.346 euro. Tali risorse dovranno esser spese nel periodo compreso tra il 2024 e il 2033. (Com)